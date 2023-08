Mazzone | il ricordo prima di Frosinone - Napoli e gli omaggi sui social

(Di sabato 19 agosto 2023) In occasione dellagiornata di Serie A si terrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento indi Carlo, decano degli allenatori italiani, che si è spento oggi all'età di 86 anni.

In occasione della prima giornata di Serie A si terrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento indi Carlo, decano degli allenatori italiani, che si è spento oggi all'età di 86 anni. Ecco l'omaggio del Benito Stirpe prima di Frosinone - Napoli e i messaggi arrivati sui social per l'...Non lo dimenticherà mai" Andrea Pirlo ha dedicato un sentito messaggio a Carlo, suo allenatore ai tempi del Brescia. Ecco ildel tecnico della Sampdoria verso il suo più grande ...Ildel Frosinone: Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, e tutto il Club giallazzurro, sono vicini al dolore della famigliaper la scomparsa dellindimenticato Carlo, prima ...

Il ricordo di Carlo Mazzone "Allenatore di un calcio che non c'è più" RaiNews

Ciao Carletto, ciao grande Uomo!». Così l'Ascoli calcio 1898 ricorda Carlo Mazzone, ex allenatore bianconero, scomparso oggi all'età di 86 anni nella sua abitazione ad Ascoli. Stasera con il lutto al ...Renzo Ulivieri, ex allenatore della Fiorentina primavera negli anni in cui Carlo Mazzone allenava la prima squadra viola, ha espresso il suo cordoglio e ha voluto ricordare così Mazzone a ...