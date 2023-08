Mazzone | il ricordo del mondo del calcio per Carletto

(Di sabato 19 agosto 2023) Ildelitaliano per Carlo: le squadre, i giocatori, tutti ricordano il ‘Sor’ Ildelricorda. Alla notizia della sua morte in molti protagonisti della Serie A hanno ricordato il tecnico. Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso Forza Roma!#ASRoma pic.twitter.com/VyP5vU32ix — AS Roma (@OfficialASRoma) August 19, 2023 Il Club e tutto ilnerazzurro si uniscono al cordoglio per la scomparsa di “#FCIM — Inter (@Inter) August 19, 2023 Riposa in pace,. — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2023 Addio a Carlo: il cordoglio della S.S. Lazio https://t.co/5Qikjq6FcH ...

Conserverò per sempre il suoe la sua presenza, perché è stato un uomo di grande saggezza e ...che gli ha conferito per i meriti la Cittadinanza onoraria e gli ha intitolato la Tribuna...Struggente anche ildi Gianluigi Buffon, che sul suo profilo Twitter, ha scritto: "Carlorappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che ..., la Lega Serie A ha deciso di fare un minuto di silenzio all'inizio di ogni partita per ricordare l'allenatore La Serie A scenderà in campo neldi Carlo. La Lega ha deciso di rispettare il minuto di silenzio su tutti i campi in questa giornata. Di seguito il commento del presidente Casini. ...

MAZZONE, IL RICORDO DI BAGGIO: "RIPOSA IN PACE COACH" - Sportmediaset Sport Mediaset

Una sfida dolorosa: Cagliari sconfitto e in B. Ma un duro colpo anche per Mazzone che nella sua carriera non era mai retrocesso. Il Cagliari lo ricorda così: "L'Europa conquistata insieme, il ...Prima dei due match verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Carlo Mazzone, scomparso oggi all'età di 86 anni. Questa la decisione presa dalla Lega Serie A.