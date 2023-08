Mazzone | Giannini | “Allenatore incredibile | uomo eccezionale | un papà… sono distrutto”

(Di sabato 19 agosto 2023) L’ex capitano della Roma apprende da noi della morte dell’, si emoziona al telefono: “senza parole, ma cosa stai dicendo, neanche il tempo di sentirlo e salutarlo per bene…” Non ci crede, siamo noi di Notizie.com che gli diamo la tremenda notizia della scomparsa di Carlo, lui Giuseppe, storico capitano della Roma, l’ha avuto comee non solo. “Personameraviglioso e, non credo a quello che mi state dicendo, Dio che bruttissima notizia che mi avete dato, ma quando è successo?“. Giuseppee Carloai tempi in cui giocava nel Napoli (Ansa Notizie.com)L’ex giocatore estenta a ...

Galeone portava i suoi giocatori, come Allegri;portò, c'era un movimento continuo negli spogliatoi e poi a livello societario queste problematiche sfociarono nella ripartenza...una Ferrari ". In realtà, se Fonseca era una Ferrari, il resto della Roma assomigliava di più a un'utilitaria. I giocatori di valore c'erano (Aldair, Amedeo Carboni, l'esperienza di, ...Nel corso di tre anni sotto la guida die aiutato dall'idolo, Francesco ha la possibilità di maturare senza eccessive pressioni. La prima rete in serie A arriva i 4 settembre 1994 ...

Un Ferguson da bar, anche se non ha coppe in bacheca, che si porta dietro l’animosità delle carte da gioco applicata al pallone e il fumo delle sigarette che lo avvolge come nuvole ...E’ morto Carlo Mazzone. Lo storico allenatore, tra le altre di Roma e Brescia, aveva 86 anni e si è spento oggi, 19 agosto 2023, nella sua Ascoli. Una carriera lunghissima sulle panchine di serie A. E ...