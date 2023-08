L'ultimo addio a Carloci sarà lunedì. Nella sua Ascoli, dove è morto oggi,sarà salutato alle 16.30 nella chiesa di San Francesco , nel cuore della città. Non ci sarà camera ardente. Atteso tutto il mondo del calcio, a partire da quei calciatori che ha allenato e che ...Prima di tutti i match un minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo, morto a 86 anni ( ... dalle certezze che garantiscono gol e bonus alle scommesse sugli emergenti,i migliori da ......riguarda la morte di un grande maestro di calcio come Carlo, tra i volti più iconici nella storia del campionato italiano di Serie A. Dalle imprese sportive agli aneddoti extra - campo,...

Mazzone, ecco dove e quando ci saranno i funerali Corriere dello Sport

La Lega Serie A, nel giorno della scomparsa di Carlo Mazzone, ha deciso di promuovere un minuto di silenzio in tutti gli stadi In tutti i campi interessati all’inizio del campionato, come Udinese Juve ...L'ultimo addio a Carlo Mazzone ci sarà lunedì. Nella sua Ascoli, dove è morto oggi, Mazzone sarà salutato alle 16.30 nella chiesa di San Francesco, nel cuore della città. Non ci sarà camera ardente. A ...