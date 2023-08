Mazzone e la corsa sotto la curva dell’Atalanta | il retroscena ‘privato’ dell’arbitro Collina

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 agosto 2023) Quest’oggi il mondo del calcio italiano ha perso uno dei suoi protagonisti più amati, Carlo, simbolo di un calcio verace e passionale, in cui il talento e il cuore avevano la meglio anche sui soldi. Era un calcio che si giocava nelle grandi piazze di sempre, ma che in provincia trovava spesso gemme nascoste, realtà sorprendenti e favole passate alla storia. E a proposito di episodi passati alla storia, ricordando ‘Carletto’, è impossibile non citare la follelain un sentito derby contro il suo Brescia nel 2001. Punzecchiato dai tifosi ospiti per l’intero arco della partita, con l’Atalanta avanti 1-3,era fumante di rabbia. Il 2-3 segnato da Baggio riaprì i conti a pochi minuti dalla fine. A quel punto la ...