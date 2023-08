Matteo Politi | finto chirurgo estetico con la terza media ricercato in tutto il mondo | avvistato a Hong Kong

(Di sabato 19 agosto 2023) Si spacciava per “dottore”, precisamente “” con il nome di un dottore vero, Luigi Vincenzo(estraneo ai fatti), ma in tasca aveva solo una licenza di. L’uomo, 43 anni, all’anagrafe, ha vantato per anni numerose collaborazioni universitarie e ha lavor

È sempre riuscito a farla franca, falso chirurgo estetico ricercato dallo scorso marzo dalla polizia rumena. Dopo essere stato condannato a tre anni e dieci mesi per reato di truffa e ...Si spaccia per chirurgo estetico ma ha solo la terza media., 43 anni, che da sempre si autodefinisce "dottore dei vip", per quindici è riuscito a ingannare tutti, prima in Italia e poi all'estero. Da marzo è ricercato dalla polizia rumena. Dopo ...... l'identità di un vero medico quasi omonimo, Luigi Vincenzo, risultato estraneo alla vicenda. Aveva operato al Policlinico e all'ospedale di Borgo Trento a Verona dove nessuno si era ...

Avete presente il film «Catch Me If You Can» (in italiano «Prova a prendermi», ndr.). Il protagonista, un truffatore, fuggiva da una parte all'altra del mondo ...Un'impostura di proporzioni incredibili è stata rivelata nel mondo della medicina estetica, coinvolgendo un uomo che ha saputo costruirsi una falsa identità di chirurgo estetico di fama internazionale ...