Matteo Politi | chi è il falso chirurgo con la terza media ricercato in tutto il mondo? Sui social | «Vergognati»

(Di sabato 19 agosto 2023) Avete presente il film «Catch Me If You Can»? (in italiano «Prova a prendermi», ndr.). Il protagonista, un truffatore, fuggiva da una parte all'altra delper...

Per più di 15 anni, come riporta Fanpage,, questo il suo nome, ha operato in varie cliniche, trattando centinaia di pazienti, prima in Italia e poi all'estero, soprattutto in Romania, ...È sempre riuscito a farla franca, falso chirurgo estetico ricercato dallo scorso marzo dalla polizia rumena. Dopo essere stato condannato a tre anni e dieci mesi per reato di truffa e ...Si spaccia per chirurgo estetico ma ha solo la terza media., 43 anni, che da sempre si autodefinisce "dottore dei vip", per quindici è riuscito a ingannare tutti, prima in Italia e poi all'estero. Da marzo è ricercato dalla polizia rumena. Dopo ...

MESTRE - Avete presente il film «Catch Me If You Can» (in italiano «Prova a prendermi», ndr.). Il protagonista, un truffatore, fuggiva da una parte ...Un uomo, Matteo Politi, si è finto chirurgo plastico per oltre 15 anni operando in Italia e in Romania: adesso è ricercato in tutto il mondo Una storia incredibile, ma allo stesso tempo reale. E’ quel ...