Masters 1000 Cincinnati | Djokovic domina Fritz | ora c’è Zverev

(Di sabato 19 agosto 2023) Un’ora e due minuti. Tanto è bastato a Novakper archiviare la pratica Taylore accedere alla semifinale deldi, dove ad attenderlo c’è Alexander. Dopo aver vinto il diciannovesimo incontro con Gael Monfils, il serbo supera agevolmente l’americano 6-0 6-4, conquistando in un colpo solo la settantacinquesima semifinale in un ‘’ in carriera e la qualificazione matematica per le Nitto ATP Finals. Il primo set è un monologo diche scorre via in appena ventuno minuti. Nel secondo,prova ad offrire segnali incoraggianti, strappando subito il servizio in apertura e tenendo la battuta a zero subito dopo. Lo statunitense conferma il break di vantaggio fino all’ottavo game, quando ...

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Hubert Hurkacz nella prima semifinale deldi Cincinnati 2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Entrambi arrivano da un successo contro un qualificato australiano. L'...Sono Alcaraz - Hurkacz e Djokovic - Zverev le semifinali deldi Cincinnati, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Una doppia sfida 'nobile' nell'Ohio per decidere l'ultimo campione mille alla vigilia degli US Open. Alcaraz -...Si è interrotta ai quarti di finale la corsa del duo azzurro composto da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego neldi Cincinnati 2023 . I due italiani, protagonisti di belle vittorie ai danni di Granollers/Zeballos e Arevalo/Rojer, si sono arresi alla più quotata coppia formata dal Jamie Murray e il ...

Ha dovuto soffrire il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz per superare i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Opposto all'australiano Max Purcell (70), che aveva messo fine al turno precedent ...Le foto hanno iniziato a circolare in rete nei giorni in cui il serbo 36enne è già impegnato con il Master 1000 di Cincinnati. Le immagini mostrano il campione divertito, mentre si congratula con i ...