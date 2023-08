Massimo D’Alema e le chat sulla Colombia nell’indagine per corruzione | «Non posso fare brutta figura io»

(Di sabato 19 agosto 2023)è indagato pera Napoli. La vicenda è quella della vendita di armi per 4 miliardi di dollari alla. Insieme a lui nel registro degli indagati è stato iscritto l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, l’ex manager Fincantieri Giuseppe Giordo e altre cinque persone.deve fronteggiare l’accusa di aver fatto da mediatore informale con i vertici delle società sugli accordi per le forniture. Il Fatto Quotidiano racconta oggi di un’informativa della Digos che risale al 28 novembre 2022. Secondo la Digos il suo è un ruolo “Propulsivo”. L’ex premier si avvantaggiò di una rete politico-istituzionale per il proprio tornaconto personale. L’informativa Nell’informativa ci sono letra i protagonisti della vicenda. Tra queste le ...

è indagato per corruzione a Napoli. La vicenda è quella della vendita di armi per 4 miliardi di dollari alla Colombia. Insieme a lui nel registro degli indagati è stato iscritto l'...Ma con il partito e l'apparato meloniano il magistrato che al tempo di Tangentopoli mise sotto inchiestae Achille Occhetto, guadagnando l'apprezzamento della destra, c'entra come i ...... più o meno come le 'interlocuzioni con' stavano a Giuseppe Conte, più o meno come il 'Yes because' stava a Matteo Renzi, più o meno come il 'diciamo' stava a- ha un significato ...