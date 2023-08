Maserati MCXtrema | 62 esemplari per il gioiello da 740 cv

è la sublimazione della supersportiva MC20. Una versione da pista, realizzata in soli 62 esemplari, con il 3 litri V6 Nettuno portato alla potenza stratosferica di 740 cavalli . E' ...Presentata come l'auto da pista più potente del marchio modenese,è una vettura coraggiosa ed eccezionale sotto tutti i punti di vista, pensata per i puristi del collezionismo e per ...Presentata come l'auto da pista più potente del marchio modenese,è una vettura coraggiosa ed eccezionale sotto tutti i punti di vista, pensata per i puristi del collezionismo e per ...

La Maserati MC20 più estrema di tutte si chiama MCXtrema Motor1 Italia

ha ospitato la global premiere della nuova creazione firmata Maserati: MCXtrema, una vera e propria "belva" pensata per la pista - non omologata per uso stradale - pronta a sprigionare 740 CV di ...