Martina muore improvvisamente a soli 55 anni | il sintomo era banale

Leggi su tvzap

(Di sabato 19 agosto 2023) Social. . La storia che vi stiamo per raccontare vi lascerà completamente senza parole. Sono bastati pochi secondo e unper sconvolgere la vita di una famiglia e di un’intera comunità. Prima un forte mal di testa dopo aver fatto colazione, poi il malore che la fa crollare a terra eSorato è morta a 55. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo.Leggi anche:mentre fa il bagno in mare: terrore tra i bagnanti in Italia Leggi anche: Tragedia alla sagra di paese: ragazza di 23si sente male eLeggi anche: Tragedia in mare, si tuffa per salvare il figlio ma accade il peggio Leggi anche: Pranzo di famiglia finisce in tragedia: prima i malori e poi la terribile scoperta...