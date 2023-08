Marracash ha nuovo flirt? I rumors viaggiano in rete

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 19 agosto 2023)è tra le stelle del rap in Italia. Mentre cresce l’attesa per il Marrageddon, il primo festival dedicato interamente al mondo del rap che lo vedrà festeggiare tutti i successi della sua carriera, unrumor appare però nella vita del cantante. Pare, infatti, che dopo un lungo periodo da single, il rapper sia diinnamorato di una nota attrice. Quest’ultimo anno è stato ricco di soddisfazioni e nuovi riconoscimenti per. Il rapper, infatti, ha vinto una Targa Tenco e numerose altre prestigiose certificazioni che vorrebbe festeggiare nel suo prossimo evento a tra Napoli e Milano, il Marrageddon. Nel frattempo, pare che però il cantante abbia già condiviso la sua felicità con una persona a lui vicina da qualche tempo. Ecco chi sarebbe la sua nuova fiamma.di ...