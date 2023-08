Marotta | «Come ci difendiamo dagli arabi? Di fatto non sappiamo le conseguenze»

(Di sabato 19 agosto 2023) A pochi minuti dal via di Inter-Monza, ma anche a pochi giorni dalla chiusura del mercato, Beppe, ad sport del club nerazzurro, arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare il match Un ricordo di Carlo Mazzone. «Piacevole, ha segnato da allenatore tutti gli anni ’80 e ’90. Un calcio bucolico, romantico. Ero testimone della sua corsa al Rigamonti perché ero ds dell’Atalanta, uno dei momenti più importanti che si ricorda di lui» Cosa ruberebbe a Galliani? «La saggezza, la competenza, l’esperienza. Questi sono i suoi capisaldi» Avete ottimi rapporti col Bayern Monaco, con Pavard aveteun’offerta molto importante. Siete pronti ad aumentarla leggermente, forti della volontà del giocatore? «La volontà del giocatore è importante, in questo caso ha espresso il suo desiderio di venire all’Inter ed è molto. Il Bayern però è molto ricco e ...

Beppe(LaPresse) - Calciomercato.itCome ricorderete, infatti, la trattativa tra l'Inter e ... inizialmente inserito dentro l'affarecontropartita e mandato per qualche giorno a Udine per ...Consumatori consapevoli,c'insegna ad essere l'associazione, senza fanatismi, ma con una ... Strutturato in associazione nazionale con Antonella Posta Presidente Nazionale, Davide...... la Juventus, che (non solo) negli anni disi faceva vanto di fornire la maggior parte dei ... Il mondo è cambiato anche per quelle squadrel'Atalanta e il Torino che fino a qualche anno fa ...

Compie 100 anni l'ex poliziotto Pietro Marotta e come regalo chieda ... Caffè Procope

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida d'esordio stagionale a San Siro contro il Monza. MAZZONE - "Ricordo piacevole, ha firmato un'epoca di u ...L'Inter vede allontanarsi Pavard in questa sessione di calciomercato: Marotta punta un figlio d'arte per il centrocampo di Simone Inzaghi ...