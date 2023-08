Marco Liorni | il trauma mai superato che l’ha messo a dura prova | la rivelazione commuove i fan

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 19 agosto 2023) Tanti apprezzamenti nei confronti diche in carriera, ma anche nella vita, è andato incontro a più di qualche difficoltà. Tra un tuffo al mare e una passeggiata per i sentieri di montagna, il pubblico italiano riesce ancora a ritagliarsi del tempo per accedere e farsi fare compagnia. Specialmente poco prima di cena dove ci sono i programmi più leggeri e si può così giocare anche insieme alle persone che sono con noi. Tra i programmi più un voga anche quest’estate non può mancare Reazione a catena condotta da. Ildi, lascuote i fan – (Foto: Ansa) – Grantennistoscana.itPresentatore televisivo che proprio di recente è diventato virare, tutta colpa, per così di dire, di alcuni concorrenti che per ...