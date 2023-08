Manchester City-Newcastle sabato 19 agosto 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 19 agosto 2023)hanno vinto facilmente al debutto stagionale in Premier League con gli uomini di Pep Guardiola che hanno sconfitto il neopromosso Burnley 3-0 e quelli di Eddie Howe che invece hanno travolto l’Aston Villa 5-1 a St James’s Park in un impegno contro un avversario più impegnativo. Sandro Tonali ha esordito con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pronti. Partenza. Via. E' partita la Premier League . Scatta subito in testa ilche, con l'anticipo di venerdì sera, manda un messaggio poco rassicurante alle speranzose contender. I campioni in carica fanno visita alla neopromossa Burnley, nella omonima vicina ...Inter - Monza gol (quota 1,80) Empoli - Verona X (3,25)- Newcastle gol (1,65) Wolverhampton - Brighton 2 (1,87) Quaterna da 18 volte la posta.... L'Inter, che nella passata stagione ha centrato gli obiettivi di Supercoppa e Coppa Italia e che ha perso in finale la Champions League per opera del, punta alto. Per questo motivo ...

Questa sera ad Atene si assegna il primo trofeo europeo della stagione calcistica 2023/24. A contendersi la Supercoppa Europea ci saranno il Manchester City che vinto l’ultima Champions League contro ...Premier League di nuovo in campo al sapore di big match; è subito sfida a distanza tra Liverpool e Manchester City, in campo anche lo United ...