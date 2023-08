Mamme influencer | ostentare il pancione sui social è un must

(Di sabato 19 agosto 2023) L’aumento volumetrico delle pance delle neo-starlet, è diventato, come nel caso del filone drammatico-ospedaliero un nuovo, per le neo-puerpere, specie se condite da ammiccamenti, sorrisini, e “dovrò interrompere per qualche tempo le fiction che stavo girando”, anche se sono alla terza settimana di gestazione Segui su affaritaliani.it

Donne, ostentare il pancione sui social ora è un must L'aumento volumetrico delle pance delle neo - starlet, è diventato, come nel caso del filone drammatico - ospedaliero un nuovo must, ...Come spesso accade, essendo esposte sui social, lesi ritrovano costantemente giudicate per le loro scelte di vita e per come decidono di crescere i loro figli. E, anche in questo ...... entrambe hanno raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione a Uomini e Donne (la prima da tronista e la seconda come corteggiatrice) e tutte e due sono. Non è una novità tra ...

Sembrano diverse dalle mamme normali: giovani, belle, pettinate da Coppola, sempre in bikini e con lo sguardo che non ha nulla di ...Beatrice Valli è finita di nuovo al centro delle polemiche per uno scatto pubblicato sui social in cui allatta la figlia Matilda Luce. Ecco come ha risposto!