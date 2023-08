Maltempo a Budapest | posticipata la 20 chilometri di marcia maschile

...tetto e il rivestimento strutturale esterno del nuovissimo National Athletics Centre di, ... in grado di proteggere gli spettatori dalo dal sole eccessivo. La sua struttura è ...Il campione olimpico del salto in alto, Gianmarco Tamberi, ha deciso di rinunciare all'ultima uscita agonistica prima dei Mondiali di. Troppo pericoloso saltare in condizioni meteo avverse, sotto la pioggia battente, ad Heilbronn, in Germania, come spiega l'azzurro al microfono dello speaker di fronte al pubblico. Ecco le ......rischi" ROMA - Giornata dia Heilbronn, in Germania, e il campione olimpico dell'alto Gianmarco Tamberi preferisce rinunciare all'ultima uscita agonistica prima dei Mondiali di. ...

Maltempo a Budapest, posticipata di due ore la 20 km di marcia con Massimo Stano, Francesco Fortunato e Andrea Cosi: partenza alle 10.50 in Piazza degli Eroi nella capitale ungherese. Confermati, ...Prima gara la 20 km di marcia maschile. Poi le qualificazioni del lungo donne e le batterie dei 100: in gara anche il campione europeo dei 60 indoor Samuele Ceccarelli. Weir e Fabbri possono sognare n ...