“Mai vista così bella” Mamma da pochi mesi | la foto della figlia vip con la sua piccola è di una dolcezza infinita

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Lavip ha condiviso uno scatto di se stessa mentre allatta ladi quattro, Louetta, per festeggiare il suo 35esimo compleanno. La ragazza ha inoltre confessato di non essersi sentita mai. “L’anno scorso, il giorno del mio compleanno, avevo appena scoperto di essere incinta di Lou ed erostanca e un po’ nauseata e non avevo davvero l’ha detto a qualcuno”, ha detto ancora ladell’attore. “tante nuove sensazioni e cambiamenti in corso dentro di me. Ero nervoso ed eccitato e sentivo tante piccole farfalle nello stomaco e mi chiedevo profondamente chi potesse essere questaanima”, ha scritto ancora nella bellissimache la ritrae insieme alla ...