Mai così caldo in montagna | al Centro - nord 5 giorni roventi | 33 gradi a 1 000 metri

caldo in montagna, +2 sulla cima del Monte Bianco anche di notte, e 33°C a 1000 metri, "accaduto prima in questo periodo". Ecco l'Heat Storm, la tempesta di caldo con massime oltre i 38°C ...Poi il toscano aggiunge: "Abbiamo fatto il riscaldamento con la pedana bagnata ed è andato veramente bene, non holanciatolungo in riscaldamento quest'anno. Poi il problema è che per la ...... già uno scandalo che sia aperto a stagione iniziata,come uno scandalo che si apra a gennaio ... Io le cazzate che ho sentito scrivere non le hosentite. Quelle che riguardano me. 75% delle ...

Previsioni meteo, le 5 giornate di Nerone: mai così caldo in montagna, fino a 37 gradi a Milano, 40 a Firenze la Repubblica