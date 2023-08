Made in Italy | Valentini FI | “Italia protagonista Con un asso…”

(Di sabato 19 agosto 2023) Per il viceministro forzista Valentino, dal punto di vista economico è arrivato il momento per il quale l’deve diventareanche in settori complessi ed estremamente concorrenziali quali possono essere automotive, elettronica e transizione energetica. Con un asso nella manica che può risultare piuttosto utile per tutelare i prodotti nazionali: la blockchain. Intervistato dal quotidiano economico Milano Finanza,ha spiegato inoltre che ad oggi l’piace sempre di più agli investitori esteri. E che quindi siamo sulla buona strada. (Ansa)“C’è un buon numero di manifestazioni di interesse verso il nostro Paese, il mondo ha voglia di investire ine noi dobbiamo aiutare chi decide di farlo”, ha detto, viceministro ...

Roma, 19 ago. " "Addio a Roberto Colaninno, protagonista dell'economia italiana degli ultimi decenni. La sua grande capacità manageriale ha dato nuova linfa a gioielli delincome Olivetti e Piaggio. Sentite condoglianze all'amico Matteo e a tutta la famiglia". Lo scrive su Twitter Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione ...Se ne va un grande della vecchia guardia dell'imprenditoria italiana che ha saputo lasciare il segno nel, siamo certi della sua continuita industriale per lo stabilimento di Mandello". ...... il ministro della Salute, Orazio Schillaci , sarà presente alla conferenza dal titolo 'Sanità per tutti: un sistema con una data di scadenza' e il ministro delle Imprese e delin, Adolfo ...

Lavoro, Confartigianato: difficoltà ad assumere, il made in Italy a rischio Il Sole 24 ORE

ROMA (ITALPRESS) – Grande cordoglio per la scomparsa di Roberto Colaninno, l’imprenditore deceduto a 80 anni, è quello espresso dal sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori, Luigi Zironi ...Roma, 19 agosto 2023 – Oh mio caro peperoncino. Non è un frutto e nemmeno un ortaggio, bensì una bacca che al suo interno custodisce mille virtù. Non solo a tavola e in medicina, ma anche (e ...