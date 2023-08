Lutto nel mondo del calcio | è morto Carlo Mazzone

E' morto a 86 anni Carlo Mazzone ,mondo del calcio. L'allenatore, conosciuto e amato come Carletto, deteneva il record di panchine in serie A: 792 ufficiali con cinque spareggi. Mazzone si è spento oggi ad Ascoli Piceno, ...16.15 Calcio, è morto Carlo Mazzonemondo del calcio, è morto ad Ascoli Carlo Mazzone, storico allenatore. Era nato a Roma1937. Da calciatore la sua carriera è legata all'Ascoli (219 presenze, moltissime da capitano). Con ...Esordisce in serie A1959. Inizia ad allenare l'Ascoli1968 e da lì innumerevoli le squadre da lui guidate: Fiorentina, Bologna, Cagliari, Napoli, Lecce, Perugia, Bologna. Tecnico per 38 anni ...

Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.Nel giorno dell'inizio della Serie A 2023-24, il calcio italiano è in lutto. Si è infatti spento a 86 anni Carlo Mazzone, istrionico allenatore che ha guidato,tra il 1969 e il 2006, ben 12 formazioni ...