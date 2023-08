Lutto nel mondo calcio | a 86 anni ci ha lasciati Carlo Mazzone

(Di sabato 19 agosto 2023) Ildelpiange per la scomparsa di, ex allenatore della Roma, che è scomparso a 86

Tornò a Cagliari1996 subentrando dopo sei giornate a Gregorio Pérez, ma non riuscì a salvare i sardi, battuti nello spareggio dal Piacenza, dalla retrocessione in Serie B.1997 provò l'...E' morto a 86 anni Carlo Mazzone ,mondo del calcio. L'allenatore, conosciuto e amato come Carletto, deteneva il record di panchine in serie A: 792 ufficiali con cinque spareggi. Mazzone si è spento oggi ad Ascoli Piceno, ...16.15 Calcio, è morto Carlo Mazzonemondo del calcio, è morto ad Ascoli Carlo Mazzone, storico allenatore. Era nato a Roma1937. Da calciatore la sua carriera è legata all'Ascoli (219 presenze, moltissime da capitano). Con ...

Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 86 anni Carlo Mazzone, tra gli allenatori più vincenti e amati dalle tifoserie. La lunga carriera di Mazzone, legata soprattutto alla Roma, è passata anche da ...E' morto oggi ad Ascoli Piceno Carlo Mazzone, storico allenatore dell'Ascoli e di tante altre squadre. Lo hanno confermato fonti di famiglia.