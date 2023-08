Lutto nel basket | addio al mitico Tonino Zorzi Indimenticabili gli anni con la Viola Reggio Calabria

(Di sabato 19 agosto 2023)nella pallacanestro italiana: è morto all'età di 88, soprannominato "o Paròn", che dal 2011 fa parte dell'ItaliaHall of Fame. Inizia con l’AGI Gorizia, poi con la Pallacanestro Varese dove è stato eletto migliore marcatore della Serie A nel 1954/55 e dove ha vinto lo scudetto nel 1960/61 con Rico Garbosi. Ha giocato anche in Nazionale, debuttando a 18...

mondo dell'imprenditoria italiana che piange la scomparsa, all'età di 80 anni, dell'imprenditore mantovano Roberto Colaninno, ex presidente di Telecom e Piaggio e protagonista dell'economia ...Il Comitato Centrale del PCI rilasciava un comunicato elogiativo,quale, fra l'altro, si ... La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, in segno di, suscitando la indignazione della CISL e ...Un grandeper tutto il mondo dell'economia e dell'imprenditoria italiana ma in particolare anche per il ... Presidente e amministratore delegato di Piaggio marchio leader con cui era entrato...

Lutto nel mondo dell’alpinismo: è morto Ermanno Salvaterra, “l’uomo del Torre” Il Fatto Quotidiano

All’uscita della chiesa un lungo applauso per salutare una leggenda della lirica, con il sottofondo della registrazione di ’Over the rainbow’ ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...