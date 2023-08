L’ultima di Pappalardo | “Raccoglieremo 5 milioni di firme per sostenere Vannacci | poi grande manifestazione a Roma il 23 settembre”

(Di sabato 19 agosto 2023) Lo aveva già annunciato nella pagina ufficiale Facebook dei suoi Gilet Arancioni: l’ex generale dei Carabinieri Antoniolancia una nuova iniziativa, al solito molto ambiziosa, al fine di difendere “a oltranza” il generale Roberto. Si tratta della “costituzione di un comitato nazionale di sostegno e di solidarietà” all’alto militare con una raccoltafino a 5di sottoscrizioni. Nella sua diretta Facebook, il leader del movimento politico si presenta un dashiki africano e, a dispetto del pacato saluto iniziale in francese, in un farneticante crescendo rossiniano si scatena contro il ministro della Difesa Guido Crosetto, Meloni, Salvini, Di Maio, i 5 Stelle, Elly Schlein. Le parole usate dall’ex militare sono, come sempre, non trascrivibili, ma la foga della sua solidarietà a ...

...due settimane fa a Corleto Perticara, e si presenta ai ...torneo Fabio Gargiulo e Giuseppe Esposito dovranno vedersela con'... al volante di una Fiat X 1/9 e Rossellasu Fiat 500, ......lo scorso anno per volontà del maestro Carmelo, nel ... come già'anno scorso, il musicista tedesco che si esibirà in un ...della Marcia troviamo poi un Adagio non troppo che all'...... fue unica forma di protezione che il loro padre potè ...expugnatur" esclamava nella sua omelia il Cardinale...