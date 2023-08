Lucy Bronze | l’eroina del calcio inglese che faceva la cassiera per pagare le trasferte

Leggi su dilei

(Di sabato 19 agosto 2023) Ai Mondiali diFemminile, la cui finale si svolgerà in Australia e vedrà Spagna e Inghilterra lottare per l’ambito titolo, gareggiano delle vere e proprie eroine della disciplina. Le “Leonesse” inglesi hanno dalla loro una grinta che poche squadre al mondo possono vantare. Tra le loro fila c’è anche, la cui storia di calciatrice emoziona e commuove non poco. Una storia di sacrificio e desiderio, una storia che parla a tutte noi. Chi è LuciLucia Roberta Tough “è una calciatrice che milita nel Barcellona e nella nazionale, come Alessia Russo. Nata il 28 ottobre 1991 a Berwick-upon-Tweed, la cittadina più a nord dell’Inghilterra, ai confini con la Scozia, la sua passione per ilnasce da giovanissima. ...