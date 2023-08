Lucchese | il mercato La Pantera cambia rotta Ora l' obiettivo è Montalto

Troppo complicate e lunghe le trattative con il Pisa per il lituano Dubickas. E i dirigenti rossoneri hanno virato sull'esperto centravanti della ...... ma al momento sono "prigionieri" di alcune uscite e soprattutto in ritardo nelin entrata. ... Le toscane Pontedera e soprattuttosono sempre rognose, mentre è decisamente migliorata la ...... Chiarello (ha detto no al Gubbio, è sfumato il Pescara) e Nannelli (potrebbe tornare alla). L'unico che sta per uscire realmente è uno di quelli che inizialmente sulnon c'era: ...

Lucchese: il mercato. La Pantera cambia rotta Ora l'obiettivo è ...

Troppo complicate e lunghe le trattative con il Pisa per il lituano Dubickas. E i dirigenti rossoneri hanno virato sull’esperto centravanti della Reggiana.Il centrocampista Domenico Franco, il cui innesto sarà ufficializzato nei prossimi giorni, ha invece ben quattro giornate da saltare, dopo la squalifica successiva al vivace finale della gara playoff ...