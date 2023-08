L’omicidio di Villavicencio | l’ombra di Correa e le promesse dei candidati Domani il voto in Ecuador

(Di sabato 19 agosto 2023) Centomila tra poliziotti e soldati sono stati mobilitati per la sicurezza delle elezioni che si terrannoin

Una scia di omicidi politicidiha contribuito in modo decisivo a far crescere ancora di più la tensione in Ecuador. Nel disperato tentativo di arginare'escalation di ...... culminata la settimana scorsa con'assassinio del candidato presidenziale Fernando, centrista, che era al secondo posto nei sondaggi.è stato rivendicato dall'...... Diana Atamaint, aveva però anticipato che'iscrizione di Zurita ... Il giornalista è stato scelto al posto didomenica ... sull'onda della commozione suscitata dall'del collega. ...