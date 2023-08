(Di sabato 19 agosto 2023) Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina la cabina di regia con gli assessorati e le direzioni generali Welfare e Agricoltura di Regione Lombardia, l'Ats di Pavia, l'Izsler (Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) e Vincenzo Caputo, commissario straordinario alla Psa (africana). Tema dell'incontro il riscontro arrivato ieri, 18 agosto, da parte del laboratorio del Centro di referenza nazionale, della positività alla Psa in unsuino della provincia di Pavia, sito nel comune di Montebello della Battaglia, già ricompreso nella recente zona di restrizione I. Un anomalo aumento della mortalità ha fatto sorgere il sospetto di Psa al proprietario dell'azienda, un piccolodi suini da ingrasso (circa 160 animali) a conduzione familiare, con ...

Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regionehaun'allerta gialla di rischio ordinario. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per ...... tra la, l'Emilia Romagna ed il Veneto. Al contrario, continua l'espansione della ... Si èil momento positivo dell'alimentazione per gli animali domestici, che evidenziano un ...Anche una recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria dellahal'illegittimità della clausola penale inserita nel contratto di locazione, che risulta pertanto priva di ...

**Lombardia: confermato caso di peste suina in allevamento nel pavese** La Gazzetta del Mezzogiorno

L’assessore Tironi: "Al lavoro anche ad agosto per garantire le nuove misure di sostegno". La replica della Cgil: "Scaricano la “patata bollente“ su centri per l’impiego e Comuni".Dopo il primo caso sospetto a Monza è arrivata la conferma ufficiale: è stato identificato un caso di febbre Dengue, il virus portato dalla zanzara Aedes, in provincia di Lodi vicino al territorio di ...