Lo tiravo per le braccia Il bimbo morto in piscina | il racconto choc del padre

Queste le parole di Anton Bakanev su quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì: "L'acqua era torbida, non vedevo nulla, lo tiravo per le braccia ma non riuscivo a strapparlo a quel vortice". Il papà del piccolo Stephan, di 8 anni, è stato inghiottito dallo scarico alle terme di Cretone.

Queste le parole di Anton Bakanev su quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì: “L’acqua era torbida, non vedevo nulla, lo tiravo per le braccia ma non riuscivo a strapparlo a quel vortice”. Il papà ...La drammatica testimonianza del padre del piccolo Stephan, 8 anni. Struttura sotto sequestro, accertamenti sul rispetto delle norme di sicurezza ...