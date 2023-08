Lo svuotamento | il racconto dello zio e il giallo sulla grata mancante | cosa sappiamo del bimbo risucchiato alla Terme di Cretone

(Di sabato 19 agosto 2023) Un «tragico incidente». Così i responsabili del complesso delledidel comune di Palombara Sabina (Roma) dove il 17 agosto, è morto un bambino di 8 anni, dopo essere statodallo scarico di una delle tre piscine, descrivono quanto accadutoloro pagina Facebook. I punti da chiarire sono molti, soprattutto circa la sicurezza del posto. Dalle prime analisi effettuate sul luogo della tragedia pare che mancasse unadi sicurezza sul tubo di scarico, con cui il piccolo Stefan forse si sarebbe potuto salvare. «Non era la prima volta che andavano li. Pensavamo fosse un posto sicuro, per le famiglie. In quel tubo poteva caderci chiunque, anche io. Nessuno dovrebbe morire così. Se ci fosse stata unanon sarebbe successo», dichiara lo zio del bambino, ...

Tra gli elementi da chiarire c'è la dinamica dellodella piscina. I genitori hanno riferito che la pratica sarebbe iniziata solo dopo che tutti i bagnanti erano usciti dall'acqua. Ma ......'Ero lì con la mia famiglia - ha affermato la donna - . Vi garantisco che sentire le urla strazianti di una madre e un padre ti fa morire dentro anche se non ti riguarda. Dello...Per quanto possa apparirci paradossale, loè la condizione che crea spazio per la ... Uncome Nella colonia penale è ciò che di più vicino all'orrore di Auschwitz che sia mai stata ...

«Mio cognato e sua moglie erano sul bordo della piscina. Poi, la figlia più piccola, che era in acqua con il fratellino, è uscita e ha detto: “Papà, Stephan è andato via". Lo hanno cercato in ogni ang ...Attimi che non verranno mai più dimenticati. Il papà del bambino morto alle terme di Cretone, inghiottito dallo scarico di una piscina, racconta quegli istanti di orrore che ...