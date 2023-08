LIVE Tiro a volo | Mondiali 2023 in DIRETTA | shoot-off amaro per Gabriele Rossetti nello skeet

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:46 Nulla da fare per, il secondo a sbagliare dopo Elliot, ed anche questa è una brutta notizia. La buona notizia è che approda in finale il danese Hansen. 11:44 Tra i finalisti spicca ovviamente Vincent Hancock. Il sergente dello United States Army ha concluso le qualificazioni con un perentorio 125/125 e sarà l’uomo da battere. 11:40 Yechshenko ha invece raggiunto gli avversari a quota 123 con una ultima serie perfetta. Il kazako arriva allo-off da outsider. 11:35 L’errore al terzultimo piattello della quinta serie ha costrettoad un sanguinoso-off. 11:30 Ricordiamo che la finale è in programma quest’oggi alle 13.15. 11:25-off davvero di altissimo profilo. Serve l’impresa a ...

... Franco Bragagna, Stefano Tilli, Guido Alessandrini Interviste a bordopista: Elisabetta Caporale Studio: Luca Di Bella ore 14:50A Volo : Coppa del Mondo - Finale Skeet Femminile (replica) da ...- Si accende Matteo Brunori: doppio passo edi sinistro largo non di molto. 42 p.t. - Altroda vicino del Bari, che questa volta spreca con Maita. Sibilli salta Marconi, crossa basso e ...... Il Balletto Ciociaro', alle 23:00 l'attesissimo 'Concerto per il Gonfalone', con l'esibizione... la prima gara in assoluto; segue 'A tavola con il Gonfalone' e poi l'avvincentealla fune. ...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sollazzo ci prova nella carabina 10 metri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA QUINTA ED ULTIMA SERIE DI QUALIFICAZIONE 7:29 125 i tiratori al via. 25 piattelli per decretare i sei finalisti che si sfideranno nel primo pomerigg ...60' - Doppio cambio deciso da Mignani: dentro Menez e Zuzek, fuori Nasti e Sibili 59' - Di Cesare dopo un testa contro testa con Vasic, che aveva mandato la palla alta 58' - ...