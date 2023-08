LIVE Tiro a volo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Rossetti allo shoot-off per la finale Occasione per Cassandro

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:38 Tra qualche minuto sarà la volta della quinta serie di. Fari accesi anche sul tedesco Haaga (98/100), sul finlandese Kallionen (100/100) e sull’egiziano Mehelba (100/100). 9:33 Seconda sbavatura di Nilsson, che dice addio anche-off. 9:30 Arriva l’errore di Nilsson. Ci sarà dunque un mega-off con Gabriele. Come detto, anche Tammaroora ha una chance, ma deve siglare un perfetto 25/25. 9:28 Nilsson 9/9 9:25 Nilsson 6/6 9:22 Momento cruciale per. In pedana lo svedese Stefan Nilsson. Lo scandinavo con una serie perfetta staccherebbe il pass per la, estromettendo di fatto il toscano. 9:21 Bisognerà aspettare qualche ...

... Franco Bragagna, Stefano Tilli, Guido Alessandrini Interviste a bordopista: Elisabetta Caporale Studio: Luca Di Bella ore 14:50A Volo : Coppa del Mondo - Finale Skeet Femminile (replica) da ...- Si accende Matteo Brunori: doppio passo edi sinistro largo non di molto. 42 p.t. - Altroda vicino del Bari, che questa volta spreca con Maita. Sibilli salta Marconi, crossa basso e ...... Il Balletto Ciociaro', alle 23:00 l'attesissimo 'Concerto per il Gonfalone', con l'esibizione... la prima gara in assoluto; segue 'A tavola con il Gonfalone' e poi l'avvincentealla fune. ...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sollazzo ci prova nella carabina 10 metri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA QUINTA ED ULTIMA SERIE DI QUALIFICAZIONE 7:29 125 i tiratori al via. 25 piattelli per decretare i sei finalisti che si sfideranno nel primo pomerigg ...60' - Doppio cambio deciso da Mignani: dentro Menez e Zuzek, fuori Nasti e Sibili 59' - Di Cesare dopo un testa contro testa con Vasic, che aveva mandato la palla alta 58' - ...