LIVE Tiro a volo | Mondiali 2023 in DIRETTA | in corso l’ultima serie dello skeet maschile

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7:49 Il primo errore significativo di giornata proviene dal qatariota Rashid Al-Athba. 7:45 Continua la marcia senza fallo del plurimedagliato Olimpico Vincent Hancock. L’americano viaggia senza patemi verso la finalissima. 7:40 Pernetto finora per i cinque tiratori in zona finale. 7:35 In pedana anche il danese Jesper Hansen ed il ceco Tomas Nydrle, che hanno chiuso le prime quattrocon 98/100. 7:34 Subito in pedana Vincent Hancock. L’americano è uno dei quattro capaci di servire un 100/100. Da tener d’occhio anche il qatariota Al-Athba ed il polacco Baksalary. Entrambi partono dallo score di 98/100. INIZIA LA QUINTA ED ULTIMADI QUALIFICAZIONE 7:29 125 i tiratori al via. 25 piattelli per decretare i sei finalisti che si sfideranno nel primo ...