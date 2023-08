LIVE Tiro a segno | Mondiali 2023 in DIRETTA | Edoardo Bonazzi chiude all’ottavo posto nella carabina 10 metri

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:24 La nostrafinisce qui, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa mattinata di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:23 Purtroppo, pagando sicuramente lo scotto dell’emozione vista la giovane età, si è fermato, il rammarico c’è dopo la sua prestazione in qualificazione e dopo aver visto il comportamento tutt’altro che perfetto degli avversari in finale, ma comunque servirà da esperienza. 11:22 Pass olimpico, oltre che per i tre medagliati, anche per Islam Satpayev. 11:21 Questo il podio definitivo: 1.Victor Lindgren (SWE) 251.3 2.Haoran Yang (CHN) 250.6 3.Frantisek Smetana (CZE) 227.5 11:20 MEDAGLIA D’ORO PER VICTOR ...