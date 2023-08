LIVE Tiro a segno | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bonazzi in finale nella carabina 10 metri | si gioca il pass olimpico! Fuori Sollazzo e Armiraglio

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:29 EDOARDOIN! L’azzurro è matematicamente qualificato all’atto conclusivo e tra poco si giocherà medaglie eolimpico. 09:26 Ultima serie pazzesca da 106.1 per Danilo Dennis, l’azzurro con un totale di 628.2 èdalla. C’è tanto rammarico, ildi gara è stato pazzesco e potevano sognarsi due azzurri all’atto conclusivo. 09:23 10.7, 10.6, 10.8 per aprire l’ultima serie, purtroppo la reazione è arrivata tardi. 09:20 Arriva la reazione di! 105.5quinta serie per Danilo, purtroppo ormai per laè troppo tardi, ma ci sono i presupposti per chiudere in una posizione ...