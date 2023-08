LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | Miller e Marini passano alla Q2 | ora è caccia alla pole position!

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Tutto pronto per la Q2! Sale la tensione al Red Bull Ring! 11.11 I PILOTI CHE ENTRERANNO IN SCENA NELLA Q2 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’28.533 23 24 311.6 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.577 21 22 0.044 0.044 311.63 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.821 17 21 0.288 0.244 315.7 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.863 24 29 0.330 0.042 314.4 5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’28.921 25 28 0.388 0.058 309.0 6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.012 25 28 0.479 0.091 311.6 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.052 21 22 0.519 0.040 311.6 8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’29.096 25 26 0.563 0.044 307.6 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster ...

Alle 15 da non perdere lo spettacolo della Sprint Race, disponibile in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW, oltre che in streaming anche sul sito skysport.it e sul ...FP2 e poi Q1 e Q2 Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta scritta del sabato mattina dellache da quest'anno prevede le FP2 (seconda ...Qualifiche Gp Austria,2023. Segui con noi a partire dalle 10 l'avvicinamento alle qualifiche e dalle 10.50 la Q1 e la ...

Di Paolo Lorenzi Il francese della Ducati Zarco precede Quartararo (Yamaha) e Vinales (Aprilia). Quinto e sesto Bezzecchi e Di Giannantonio, ottavo il campione del… Leggi ...Segui la cronaca live in tempo reale di tutte le fasi fondamentali delle qualifiche del Gp d'Austria, valevole per il mondiale MotoGP 2023 ...