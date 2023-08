LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | dalle 10 10 il via alla FP2 | a seguire le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.47 Un segnale da parte di KTM relativamente al progetto futuro. Da capire se nel 2026 Marc Marquez, qualora la Honda non dovesse uscire dcrisi, avrà una chance di approdareCasaca. 9.44 Notizia di questi ultimi minuti, il rinnovo di Brad Binder in KTM fino al 2026. BREAKING NEWS: @BradBinder 33 ties long-term@future to Red Bull KTM. Early contract extension. Signed, sealed and dered. Our Bru stays until the end of 2?0?2?6?? pic.twitter.com/ggOQZwKFMQ — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM Racing) August 19,9.41 Ci sono poi Aprilia e KTM che cercheranno di rovinare la festascuderia di Borgo Panigale. In particolare, la moto di Noale con Maverick Vinales ...