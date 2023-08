LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | Binder svetta nella FP2 | ora è tempo di qualifiche!

Leggi su oasport

-9 minuti: Marini 1:29.441, Espargarò migliora di nuovo in 1:29.295, quindi Morbidelli a 5 millesimi da Marini! 4° Di Giannantonio a 386 -10 minuti: Bastianini si porta in terza posizione a 42 millesimi da Espargarò, Marquez invece inizia con un 9° crono, per poi inizia a spingere davvero -11 minuti: Marini inizia in 1:229.938, ma Pol Espargarò lo supera in 1:29.924, poi Morbidelli in 1:29.989 -12 minuti: ci siamo! Partono i primi giri lanciati, vedremo chi segnerà il primodi riferimento della Q1! -13 minuti: tutti in azione con hard e soft, tranne Augusto Fernandez con doppia soft -14 minuti: subito tutti in pista per sfruttare al massimo la sessione. Marini e Bastianini sono già in azione 10.50 SEMAFORO VERDE! PRENDE IL VIA LA Q1!! 10.48 I piloti che saranno impegnati ...