LIVE Italia-Romania | Test Match rugby 2023 in DIRETTA | alle 18 30 il via del match

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, terzo incontro della nazionale azzurra nella Summer Nations Series, sfide di preparazione in vista dei Mondiali in Francia. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, terzoestivo per la nazionale azzurra diin vista dei Mondiali in Francia, il cui via è programmato venerdì 8 settembre. Dopo le due sconfitte contro Scozia e Irlanda nelle due amichevoli precedenti di questa stagione, la formazione di Kieran Crowley ha la necessità di vincere la partita di oggi, offrendo al ...

In serata le finali del getto del peso maschile (presenti Weir e Fabbri), i 10.000 m femminili e la staffetta 4x400 m mista (già fuori l'). Iapichino in finale domenica nel lungo, Sabbatini e ...Riparte dalla città ciociara il cammino dei campioni d', desiderosi di conquistare un bis che non è riuscito neanche a Maradona. Per Garcia è l'esordio ufficiale sulla panchina del Napoli e il ...Commenta per primo E' il Napoli campione d'ad aprire la Serie A 2023 - 24: gli azzurri hanno cambiato guida tecnica, via Spalletti appena nominato nuovo ct della Nazionale, e dentro Garcia , ma almeno per il momento sono riusciti a ...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Svizzera: Azzurre a caccia del 2° successo, Antropova di nuovo preferita a Egonu Eurosport IT

La partita Parma - Feralpisalò di domenica 20 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata della Serie B 2023-2024 ...Segui con noi il live di Frosinone-Napoli, sfida valida per la prima giornata di Serie A. I campioni d’Italia partono dallo ‘Stirpe’. La prima partita ufficiale del Napoli con lo Scudetto cucito sul ...