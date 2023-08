LIVE Italia-Romania 38-7 | Test Match rugby 2023 in DIRETTA | Brex firma la sesta meta!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? E’ entrato anche Epalahame Faiva al posto di Giacomo Nicotera. 50? Per laesce Cojocaru, al suo posto dentro Bardasu. 50? Fuori Ioane, dentro Alessandro Fusco. 49? Terminano i dieci minuti di stop per Michele Lamaro dopo il giallo ricevuto,che ora si trova con una doppia superiorità numerica. 48? Laguadagna una punizione per un fuorigioco commesso da Niccolò Cannone. 47? Perde il pallone Odogwu, il quale commette un in avanti: mischia per la. 46? Ammonito Chirica,momentaneamente in tredici. 46? TMO in corso per uno scontro avvenuto in precedenza tra Ioane e Chirica: il capitano romeno rischia un cartellino. 46? Altra azione travolgente degli azzurri non capitalizzata però per un ...