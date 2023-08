LIVE Italia-Bulgaria | Europei volley femminile 2023 in DIRETTA | l’asticella si alza per le azzurre

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la terza giornata deglidi. Questa prima fase sta ormai entrando nel vivo e l’, dopo aver superato nel match inaugurale all’Arena di Verona la Romania (3-0) e dopo essersi imposta ieri contro la Svizzera (3-0), va oggi a caccia del terzo sigillo consecutivo. Dal match di oggi, a meno di grosse sorprese, potrebbe già uscire la vincente della Pool B:occupano infatti al momento il primo posto del proprio girone con due successi e 6 punti, le bulgare hanno superato ...

Out anche Caterina Bosetti- ROMANIALE SCELTE DI MAZZANTI Torna Paola Egonu e c'è anche Ekaterina Antropova : il Ct Davide Mazzanti ha scelto le 14 azzurre che proveranno a difendere il ...... che aveva fatto di tutto per trasferirsi in: si cercherà, dunque, di chiudere l'operazione ... dall'Eintracht preso Evan Ndicka CALCIOMERCATO, LE NEWS E LE TRATTATIVEROMA (3 - 5 - 2) ...La diretta testualedi- Svizzera , partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra, Belgio, Estonia e Germania. Le ...

LIVE Italia-Svizzera 3-0, Europei volley femminile 2023 in DIRETTA: azzurre concentrate e straripanti! Arriva il secondo successo OA Sport

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Seri ...Archiviati i primi due match contro Romania e Svizzera, la Nazionale Italiana di volley femminile giocherà contro la Bulgaria il terzo match della fase a gironi ai Campionati Europei 2023. Passeranno ...