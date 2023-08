LIVE Italia-Bulgaria 10-7 | Europei volley femminile 2023 in DIRETTA | avvio attento delle azzurre | bulgare estremamente ostiche

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-7 Muroneeeeee di Lubian su Mironova! 11-7 ACEEEEE DI ANTROPOVA! 10-7 Time-out per la. 10-7 Diagonale profonda di Antropova da posto due. 9-7 Mani-out di Marinova da seconda linea. 9-6 NON SI PASSA! Muro pauroso di Antropova su Paskova! 8-6 Gran difesa di Pietrini e primo punto della partita di Antropova. 7-6 Saykova mette giù una palla a filo rete. 7-5 Questa volta Todorova trova il mani-out in fast. 7-4 STAMPATONA DI SYLLA SU TODOROVA! 6-4 Non passa il servizio di Yordanova. 5-4 Muro di Todorova su Pietrini, entrambe le squadre stanno giocando molto con i propri posti-4. 5-3 Danesi approfitta di una slash. 4-3 Errore di Yordanova da posto quattro. 3-3 Invasione in attacco di Pietrini al termine di uno scambio infinito. 3-2 Finisce qui la serie al servizio di Lubian. 3-1 MURONEEEE ...

LIVE Italia-Bulgaria, Europei volley femminile 2023 in DIRETTA: a Monza sale l'asticella per le azzurre OA Sport

