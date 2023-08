LIVE Inter-Monza 1-0 | 1ª giornata Serie A | Lautaro Martinez in gol!

(Di sabato 19 agosto 2023)è l’incontro valido per la primadiA 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Raffaele Palladino. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 (ore 20.45) 7? GOOOOOOOOL DELL’ci mette poco a ritrovare la rete. 5? OCCASIONE! Cross di Dumfries di sinistro, Mkhitaryan tira alto e non colpisce la porta. 4? Ilè molto stretto, difficile trovare spazi ...

(Di sabato 19 agosto 2023)è l'incontro valido per la primadiA 2023-2024. In programma sabato 19 agosto alle 20.45,- Monza sarà visibile sia su DAZN, sia su Sky. Ecco le formazioni ufficiali del match:(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. In panchina: 12 ...