LIVE Frosinone-Napoli 1-3 | la chiude la doppietta di Osimhen

segna l'1 - 0: Harroui spiazza Meret dal dischetto che si tuffa alla destra: padroni di casa in vantaggio. 5 CALCIO DI RIGORE PER IL! Il neo azzurro Cajuste sbaglia l'...- Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma sabato 19 agosto alle 18.30,- Napoli sarà visibile su DAZN. Ecco le formazioni della partita:(4 - 3 - 3)...... il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Benito Stirpe,e Napoli si affrontano ...

LIVE Frosinone-Napoli 1-2: sorpasso Osimhen, sinistro di Raspadori, miracoloso Turati La Gazzetta dello Sport

GOOOOOOOOOOOL!!! 76' - Doppio cambio per il Napoli: escono Politano e Olivera, entrano Elmas e Mario Rui. 75' - Doppio cambio per il Frosinone: escono Mazzitelli e Baez, dentro Brescianini e Canotto.La prima di campionato in Serie A vede il Napoli scendere in campo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone 32' entra Elmas al posto di Politano 65' occasione di Politano che dal versante sinistro centr ...