LIVE Frosinone-Napoli 1-2 | Baez colpisce il palo su punizione | Osimhen fallisce la doppietta

... il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Benito Stirpe,e Napoli si affrontano ...- Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma sabato 19 agosto alle 18.30,- Napoli sarà visibile su DAZN. Ecco le formazioni della partita:(4 - 3 - 3)...segna l'1 - 0: Harroui spiazza Meret dal dischetto che si tuffa alla destra: padroni di casa in vantaggio. 5 CALCIO DI RIGORE PER IL! Il neo azzurro Cajuste sbaglia l'...

Frosinone-Napoli 1-2 LIVE: super gol di Osimhen Sky Sport

33' - BAEZ! L'esterno del Frosinone prova una volè in area su un cross di Marchizza, conclusione che sfiora il palo e termina fuori. 24' - POLITANO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Raspadori tenta ...46' - Batte il Frosinone, riprende il match. Subito un cambio per il Napoli: fuori Jens Cajuste, ammonito, dentro Frank Zambo Anguissa. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 49' - Ammonito Mazzitelli ...