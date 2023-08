LIVE Frosinone-Napoli 1-1 | Politano pareggia il rigore di Harroui

- Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma sabato 19 agosto alle 18.30,- Napoli sarà visibile su DAZN. Ecco le formazioni della partita:(4 - 3 - 3)...Comincia la stagione del Napoli . Gli azzurri sono di scena allo Stirpe di, dove affronteranno la matricola guidata da Eusebio Di Francesco . Riparte dalla città ciociara il cammino dei campioni d'Italia , desiderosi di conquistare un bis che non è riuscito ...... il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Benito Stirpe,e Napoli si affrontano ...

LIVE Frosinone-Napoli 1-0: Harroui dal dischetto, ammonito Rrhamani La Gazzetta dello Sport

18.15 - Il Frosinone ritorna in Serie A dopo una super stagione in serie cadetta e ospita i campioni d'Italia del Napoli al Benito Stirpe. Prima del calcio d'inizio, il ds ciociaro Angelozzi, ha ...19' - Altro corner per il Frosinone, Meret smanaccia allontanando la minaccia. In ripartenza Osimhen prova ad autolanciarsi ma viene fermato in fallo laterale. 18' - RASPADORI! Conclusione rimpallata ...