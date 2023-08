LIVE- Frosinone-Napoli 1-0 7? Harroui | ciociari avanti dal dischetto

(Di sabato 19 agosto 2023) Per ilè tempo di tornare in campo. Gli azzurri di mister Rudi Garcia si preparano a fare il loro debutto stagionale contro il. Dopo i due ritiri precampionato, ildi mister Rudi Garcia si prepara a fare il suo esordio in campionato sul manto erboso dello stadio Benito Stirpe. La squadra partenopea, con il tricolore sul petto, dovrà vedersela con ildi Eusebio Di Francesco. Mister Rudi Garcia, alla prima presenza sulla panchina del, cercherà subito di portare a casa i tre punti per iniziare nel migliore dei modi la sua avventura in azzurro. Le formazioni ufficiali diMister Rudi Garcia schiererà i suoi con un 4-3-3. A difesa dei pali ci sarà Meret, mentre a comporre la difesa a quattro saranno Di Lorenzo, ...

Comincia la stagione del Napoli . Gli azzurri sono di scena allo Stirpe di, dove affronteranno la matricola guidata da Eusebio Di Francesco . Riparte dalla città ciociara il cammino dei campioni d'Italia , desiderosi di conquistare un bis che non è riuscito ...

18.25 - Nel pre-partita di Frosinone-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia calcistica e faccio le condoglianze più sentite ...7' Padroni di casa aggressivi con Napoli in difficoltà. 6' Gol Frosinone: Harroui dal dischetto spiazza Meret. 4' L'arbitro sancisce il rigore per un ...