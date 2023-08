LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | sabato 19 agosto 2023 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Attesa per l’di19, per i due concorsi die Superena. L’inizio è fissato alle 20:00 per quel che riguarda ile sarà tutto pronto per mostrarvi in costante aggiornamento le undici cinquine vincenti, le dieci ruote locali e in più quella Nazionale. Successivamente, sarà il momento del Superena, col sestetto e poi il numero Jolly e quello Superstar. Il tutto si concluderà con ledella serata: ilè altissimo e fa gola. Ricordiamo che si tratta della quartasettimanale, straordinaria, istituita per finanziare la ricostruzione per i danni da alluvione in Emilia-Romagna. Sportface.it vi offrirà ...