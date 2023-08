LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Zane Weir e Lorenzo Fabbri | serve l’impresa nel getto del peso!

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DEIDIDI OGGI: ORARI E ITALIANI IN GARA A CHE ORA CORRE JACOBS E CHI SONO I SUOI AVVERSARI 18.46: La sessione pomeridiana si aprirà con le batterie dei 1500 maschili con al via tre azzurri che possono ben figurare, Pietro Arese, Ossama Meslek e Joao Bussotti. Jakob Ingebrigtsen riprova la doppietta 1500-5000. Gli avversari più agguerriti del norvegese sono i keniani Timothy Cheruiyot (già campione del mondo), Abel Kipsang e il giovane Reynold Kipkorir Cheruiyot, lo statunitense Yared Nuguse, gli spagnoli Mohamed Katir (bronzo a Eugene), Mario Garcia e Adel Mechaal, i sempre insidiosi britannici Giles, Gourley e Kerr (bronzo olimpico), gli australiani McSweyn e Spencer e il francese Habz. 18.43: Dopo una mattinata in chiaroscuro per i ...

Sono già iniziati i Mondiali di atletica leggera a Budapest (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 27 agosto). Dalle 19.43 Jacobs e Ceccarelli nelle batterie dei 100 m (semifinali e finale domenica). 4x400m donne - finale

Li vedremo stasera dalle 20.35, due italiani a caccia della medaglia. Zane Weir centra la finale lanciando 21.82, meglio di lui solo il brasiliano Darlan Romani (22.37). Ce la fa anche Leonardo Fabbri ...Domani, domenica 20 agosto, è in programma la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest saranno protagonisti tanti azzurri sin dal mattino, con una 20 km di marcia ...