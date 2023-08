LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Weir e Fabbri in finale nel peso! 6 73 per Larissa Iapichino alla prima prova! Delusione Stano nella marcia

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DEIDIDI OGGI: ORARI E ITALIANI IN GARA 14.01: Camara del Gambia vince l’ultima batteria con 10?32, secondo Green di Guam con 10?84 14.00: Brume inizia la seconda rotazione di lanci con un buon 6.72 che la pone al quinto posto 13.58. Completata larotazione nel lungo,è al terzo posto a pari merito con Oro Melo, per lei 6.73 13.58: 1.83 superati anche da Johnson-Thompson nell’alto dell’eptathlon 13.57. Questi i protagonisti della quarta e ultima batteria dei 100: 2 2337 GAM Ebrahima CAMARA 10.15 10.15 72 3 2674 MDV Nujoom HASSAN – – – 4 2907 TJK Favoris MUZRAPOV 10.65 10.65 1255 5 2417 GUM Joseph GREEN 10.93 10.93 – 6 2335 FSM Scott James FITI 11.10 11.68 – 7 2029 ASA Nathan CRUMPTON ...

Domani, domenica 20 agosto, è in programma la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest saranno protagonisti tanti azzurri sin dal mattino, con una 20 km di marcia ...Mondiali di Budapest: al via la prima giornata di gare allo stadio, dopo il rinvio di un'ora causa maltempo.